عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي، إن "الجهات المستهدفة في حملة العقوبات الجديدة تشكل شبكة ظل مصرفية تستخدمها وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي الخاضعان للعقوبات الأمريكية".ووفقا للوزارة، ساعدت "شبكة الظل المصرية المعنية وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني في الوصول إلى النظام المالي الدولي ومعالجة ما يعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020".وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو في البيان: "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد نظام مصرفي ظل ضخم يستخدمه الجيش الإيراني لغسل عائدات النفط بمليارات الدولارات والإيرادات غير المشروعة الأخرى".واشار أديمو أن "هذه الإجراءات تستهدف عشرات الشركات الوهمية في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال، بالإضافة إلى الشركات الموجودة في إيران وتركيا".ولفت إلى أن "هذه الخطوة تجمد أي أصول لهم في الولايات المتحدة وتمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معهم، كما أن الأشخاص الذين يشاركون في بعض الصفقات معهم يتعرضون أيضا لخطر فرض عقوبات عليهم".