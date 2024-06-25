محادثات أمريكية روسية بشأن الصراع في أوكرانيا

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، إن "الوزير أوستن تحدث هاتفيا اليوم مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، وشدد الوزير خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال (العسكرية) على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا".وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن آخر اتصال بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي كان في 15 مارس العام الماضي، وكان سيرغي شويغو آنذاك وزيرا للدفاع.