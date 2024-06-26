واشنطن.. أبراهام لينكولن يعاني من حرارة الشمس بعد موته

وأذابت درجات الحرارة المرتفعة رأس تمثال الرئيس الأمريكي الـ16، المنحوت على يد ساندي وليامز، خارج مدرسة غاريسون الابتدائية في واشنطن العاصمة.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رأس التمثال ذاب تمامًا بفعل الحرارة، ثم سقطت إحدى ساقيه من جذعها وتحولت قدمه إلى فقاعة، وسقط كامل التمثال أرضًا.ويجري الآن إصلاح رأس التمثال المصنوع من الشمع، بينما بلغت درجة الحرارة في العاصمة الأمريكية مستويات قياسية، ومن المتوقع استمرار الموجة طوال هذا الأسبوع.