مرشح للرئاسة الإيرانية يعلن انسحابه

وذكرت وسائل إعلام ايرانية، أن أمير حسين غازي زاده هاشمي أحد المرشحین الستة بالانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، أعلن انسحابه من الاستحقاق الرئاسي.وتجري إيران انتخابات رئاسية في 28 يونيو/حزيران الجاري، لاختيار خليفة للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.