"مركز للمقاتلات الغربية".. روسيا توجه ضربات لمطارات أوكرانية

وذكرت الوزارة في بيان، "نفذت القوات المسلحة هذا الصباح (الخميس) ضربة جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وصاروخ بالستي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى استخدام طائرات دون طيار على البنية التحتية للمطارات في أوكرانيا".وأشارت إلى أن المطارات كانت تستعد "لاستقبال مقاتلات من دول غربية"، مؤكدة أن "هدف الضربة قد تم تحقيقه، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة".وتابعت أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين من طراز ميج 29 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية و62 طائرة دون طيار وأربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز باتريوت أمريكية الصنع وصاروخين أمريكيين الصنع من طراز هيمارس".