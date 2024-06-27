قبل ساعات من مناظرتهما.. ترامب: بايدن يهدد الديمقراطية

وكتب ترامب على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي تروث: "جو بايدن يشكل تهديدا للديمقراطية، وتهديدا لبقاء ووجود بلدنا".وفي نهاية شهر مايو، قال ترامب إنه "إذا فاز بايدن بالانتخابات الرئاسية، فقد لا يتبقى شيء من الولايات المتحدة".هذا ويلتقي بايدن وترامب على منصة المناظرة اليوم الخميس، في أول مواجهة متلفزة قد تكون حاسمة في سباق العودة إلى البيت الأبيض في نوفمبر.وسيخوض بايدن وترامب مناظرة رئاسية تاريخية، فهي ليست فقط أول مناظرة على الإطلاق بين رئيس حالي وآخر سابق، ولكنها أيضا أول مناظرة لأي من المرشحين في انتخابات هذا العام.