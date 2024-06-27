روسيا تدعو لإنشاء رابطة للدول المعاقبة غربياً

وقال ميدفيديف في كلمته خلال منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي إنه "تم في المنتدى القانوني الدولي الأخير طرح فكرة إنشاء رابطة للدول التي فرضت عليها عقوبات واسعة النطاق".وأضاف ميدفيديف: "يمكننا العودة إلى هذه الفكرة، وبشكل عام، يمكن لمثل هذه الدول أن تتحد ليس فقط لإجراء مشاورات قانونية، ولكن أيضا لإجراء مشاورات حول الدفاع الجماعي ضد أولئك الذين فرضوا علينا العقوبات، بما في ذلك حتى قضايا الدفاع الجماعي عن النفس في الحالات الضرورية".وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع كاستيلوم المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تخطت بأشواط إيران الدولة التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات (3.616) قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.