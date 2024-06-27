واشنطن: قلقون من شن إسرائيل غارات وهجوما محتملا على لبنان

اعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن قلقها من شن إسرائيل غارات وهجوما بريا محتملا على لبنان خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قوله، "قلقنا يتزايد من شن إسرائيل غارات وهجوما بريا محتملا على لبنان خلال الأسابيع المقبلة".

وأضافوا أن "مسؤولين إسرائيليين مصممون على ملاحقة حزب الله في لبنان رغم ضغوط إدارة بايدن"، مؤكدين أن "إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية".

ولفتوا أن "إسرائيل تريد إبعاد حزب الله عن الحدود دبلوماسيا، وإن تعذر فالجيش مستعد لاستخدام القوة"، مشددين أن "واشنطن تبحث مع حلفائها تنسيق عمليات الإجلاء من لبنان وأي عمليات عسكرية".

وتابع أن "البنتاغون ينقل بعض الأصول العسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأميركيين"، مضيفين أن "سفينة هجومية وجنود من مشاة البحرية تحركوا إلى البحر المتوسط للانضمام إلى سفينة إنزال هناك".