من سيكون الرئيس الإيراني القادم وكيف ستتغير سياسة طهران؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
فرصة أخيرة
من
09:00 AM
الى
10:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
كلاب سائبة تقتل طفلا في البصرة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-492379-638551570957540724.jpg
من سيكون الرئيس الإيراني القادم وكيف ستتغير سياسة طهران؟
دوليات
2024-06-28 | 03:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
858 مشاهدة
السومرية نيوز-دوليات
استعرض المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية ISPI، أبرز المرشحين للرئاسة الإيرانية الذين قد تكون حظوظهم اعلى بالفوز، وكذلك مدى تأثر السياسة الإيرانية الداخلية او الخارجية بفوز كل منهم.
المعهد في بحث تحليلي تتبعته السومرية نيوز، قال ان "أحد أكثر الجوانب المدهشة في المناظرات الرئاسية في إيران هو التركيز الكبير على الدبلوماسية والاتفاق النووي لعام 2015 والعقوبات، وعلى الرغم من التصورات بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تجاوزت الدبلوماسية الجادة، فإن هذه الانتخابات تؤكد على الاعتراف السياسي داخل إيران بالحاجة إلى حل دبلوماسي للعقوبات".
وأشار الى انه "قد عبر عن هذه الحاجة بقوة المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان، ولكن أيضًا بشكل ملحوظ المرشح المحافظ محمد باقر قاليباف، لقد أصبح السباق منافسة ثلاثية متقاربة بين بيزشكيان وقاليباف والمتشدد سعيد جليلي".
ويشير المعهد الى ان بيزشكيان يتجه إلى الصعود في استطلاعات الرأي، بينما يخسر قاليباف وجليلي الأرضية، ومن غير المرجح أن يحصل أي منهما على نسبة 50٪ المطلوبة للفوز المباشر في الجولة الأولى"، مبينا انه إذا بقي قاليباف وجليلي في السباق، فمن المرجح أن يتجه إلى جولة إعادة، ومع ذلك، إذا كانت نسبة المشاركة أعلى من المتوقع، فقد يحقق بيزيشكيان فوزا مفاجئا في الجولة الأولى، على غرار ما فعله حسن روحاني في عام 2013.
ووعد المرشح المحافظ قاليباف باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية من أفغانستان وبناء جدار حدودي مع البلاد، كما وعد بمنح الأراضي والمساكن للإيرانيين، اما قاضي زاده هاشمي، المتشدد الذي ليس لديه أي فرصة للفوز، خاض الانتخابات على أساس القيم العائلية، حتى أنه أشاد بحكومة ميلوني الإيطالية باعتبارها نموذجًا يحتذى به.
بالمقابل، ركزت حملة الإصلاحي بيزشكيان والذي يعد افضل الخيارات التي تأمل واشنطن بفوزه، ركزت حملته على التغلب على الخلافات الفئوية في البلاد وكذلك التغلب على الفقر، كما أيد إجراء محادثات دبلوماسية مع الغرب لرفع العقوبات عن البلاد، وهو موضوع ردده قاليباف أيضًا، ويُنظر إليه على أنه أساسي لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد.
ووعد المتشدد الأصولي جليلي بـ "محاربة الفساد"، لكن يُخشى أن يكون هذا بمثابة رمز لتطهير الخدمة المدنية واستبدالها بالموالين له من المتشددين، وأيًا كان الفائز في هذه الانتخابات، فمن المرجح أن تسير إيران في اتجاه مختلف عن الاتجاه الذي سلكه رئيسي، خاصة إذا انتقلت الرئاسة إلى قاليباف أو بيزشكيان، اللذين، على الرغم من خلافاتهما، خاضا الانتخابات على منصة تكنوقراطية وسطية تختلف تمامًا عن رئيسي.
ويبين المعهد، إن مسعود بزشكيان ـ وزير الصحة السابق أثناء الفترة الثانية للرئيس الإصلاحي خاتمي، لا يعتبر مرشحاً قوياً، وخلال المناظرات الانتخابية طغى على المناظرات مرشح المحافظين مصطفى بورمحمدي، الذي قدم مقترحات إصلاحية أكثر إقناعاً، ومع ذلك فقد احتشد المعسكر الإصلاحي خلف بزشكيان، ودعم ترشيحه بقوة أكبر، وقد تم إطلاق حملة إعلامية قوية لإقناع المتشككين بالتصويت.
ويشير المعهد الى ان نجاح بزشكيان يعتمد على نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، فكلما ارتفع عدد الأشخاص الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع، كلما زادت فرصه في الفوز بالانتخابات، وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى صعوده، ولكن إذا لم يفز في الجولة الأولى، فإن التحالف بين المحافظين والمتطرفين قد يعرض فرصه للخطر، وعلاوة على ذلك، وجه خطاب خامنئي يوم الأربعاء ضربة قوية لآمال الإصلاحيين، وفي انتقاده للمرشحين ذوي الميول الغربية، أكد المرشد الأعلى ضمناً أن خطاب الحملة الانتخابية شيء، والحكم شيء آخر.
ويخلص المعهد الى انه قد لا يتغير النهج الإيديولوجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية بعد الانتخابات الإيرانية المفاجئة، ومع ذلك، قد تتأثر قضيتان رئيسيتان بوصول شخصية سياسية جديدة إلى الرئاسة الإيرانية في عام 2024، تنفيذ السياسة الإيرانية تجاه واشنطن والاستراتيجية الاقتصادية.
في الواقع، يعد تخفيف العقوبات موضوعًا مهمًا في المناقشة الانتخابية الإيرانية نظرًا لارتفاع معدلات الفقر في إيران والحاجة إلى معالجة العقبات البنيوية في اقتصاد منتج للنفط، ويقترح الفصيل المعتدل مسارًا يركز على بقاء النظام السياسي على أساس تحسين الوضع الاقتصادي الداخلي لمنع وإدارة صعود السخط الداخلي، اما على الجانب المحافظ، ينصب التركيز على تنفيذ سياسة متشددة لضمان التماسك الداخلي للنظام السياسي وتجنب خطر إضعاف النظام السياسي في وقت أزمة الشرعية.
وانطلقت الانتخابات الإيرانية اليوم الجمعة لانتخاب خليفة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي انتهت دورته الرئاسية مبكرا بحادث سقوط طائرة الشهر الماضي.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الباوي مهنئاً أبو زينب اللامي بالمنصب الجديد: نفتخر بتمثيلك لقيم الشرف والتضحية
محليات
28.35%
09:54 | 2024-06-26
الباوي مهنئاً أبو زينب اللامي بالمنصب الجديد: نفتخر بتمثيلك لقيم الشرف والتضحية
09:54 | 2024-06-26
أول تعليق عربي حول طريق منتخب العراق لكأس العالم 2026
رياضة
27.43%
06:38 | 2024-06-27
أول تعليق عربي حول طريق منتخب العراق لكأس العالم 2026
06:38 | 2024-06-27
فرحة أردنية كبيرة بنتائج قرعة تصفيات آسيا المونديالية.. ما القصة؟
رياضة
23.66%
08:00 | 2024-06-27
فرحة أردنية كبيرة بنتائج قرعة تصفيات آسيا المونديالية.. ما القصة؟
08:00 | 2024-06-27
النقل تعلن تأجيل فتح مطار بغداد أمام المواطنين.. هذه الأسباب
محليات
20.56%
16:53 | 2024-06-26
النقل تعلن تأجيل فتح مطار بغداد أمام المواطنين.. هذه الأسباب
16:53 | 2024-06-26
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
عشرين
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
Celebrity
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Celebrity
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-27
Morning Live
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
Morning Live
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
ناس وناس
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
ناس وناس
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
بعد التحري
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
بعد التحري
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
52 دقيقة
الحياة الزوجية وطريقة التعامل بين الشريكين - حلقة ١٠ | الموسم 6
15:30 | 2024-06-26
52 دقيقة
الحياة الزوجية وطريقة التعامل بين الشريكين - حلقة ١٠ | الموسم 6
15:30 | 2024-06-26
استديو Noon
أكثر صفة مفقودة في العلاقات 26-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-26
استديو Noon
أكثر صفة مفقودة في العلاقات 26-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-26
طل الصباح
فقرة الأبراج - شي لفت انتباهي 26-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-26
طل الصباح
فقرة الأبراج - شي لفت انتباهي 26-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-26
الأكثر مشاهدة
عشرين
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
عشرين
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
Celebrity
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Celebrity
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-27
Morning Live
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
Morning Live
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
ناس وناس
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
ناس وناس
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
بعد التحري
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
بعد التحري
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
52 دقيقة
الحياة الزوجية وطريقة التعامل بين الشريكين - حلقة ١٠ | الموسم 6
15:30 | 2024-06-26
52 دقيقة
الحياة الزوجية وطريقة التعامل بين الشريكين - حلقة ١٠ | الموسم 6
15:30 | 2024-06-26
استديو Noon
أكثر صفة مفقودة في العلاقات 26-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-26
استديو Noon
أكثر صفة مفقودة في العلاقات 26-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-26
طل الصباح
فقرة الأبراج - شي لفت انتباهي 26-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-26
طل الصباح
فقرة الأبراج - شي لفت انتباهي 26-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-26
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ارتفع استهلاك البنزين في سيارتك مع ارتفاع الحرارة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
اتخذت إجراءات احترازية
اتخذت إجراءات احترازية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.