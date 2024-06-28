هزة أرضية تضرب السعودية.. ما شدتها؟

وكشف المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت ظهر اليوم الجمعة، عند الساعة 12:03:24 ظهراً، بالتوقيت المحلي، هزة أرضية شرق الشنان في منطقة حائل، بقدر زلزالي بلغ 3.6 درجة على مقياس ريختر.وأوضح أبا الخيل أن الوضع مطمئن، واقتصر على الإحساس بالهزة، ولم يتم تسجيل هزات ارتدادية.