النتائج الأولية للانتخابات الإيرانية.. الإصلاحي بزشكيان أولًا ويتبعه المتشدد جليلي

وبحسبما أعلنت الداخلية الإيرانية، فأنه يبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة 14 مليونا و70 ألفا و462 صوتا.وتقسمت الأصوات بواقع اكثر من 5.9 مليون صوت لمسعود بزشكيان المرشح الإصلاحي، و5.5 مليون صوت لسعيد جليلي المرشح المتشدد، و1.8 مليون صوت لمحمد باقر قاليباف، واكثر من 111 الف صوت لمصطفى بور محمدي.وإذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، فستنتقل الانتخابات إلى جولة ثانية في 5 يوليو المقبل، حيث سيواجه المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات بعضهما البعض.