بين "إصلاحي ومتشدد".. انتخابات الرئاسة الإيرانية الى جولة ثانية الأسبوع المقبل

وجاءت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، بفرز 24.7 ملايين صوت، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 40%.ويجب ان يحصل المرشح على 50% من الأصوات على الأقل ليفوز بالمنصب، أي يجب ان يحصل المرشح على اكثر من 12 مليون صوت، لكن حصل المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان على 10.4 مليون صوت، وبعده المرشح المتشدد سعيد جليلي والذي حصل على 9.4 ملايين صوت، وحصل محمد باقر قاليباف على 3.3 مليون صوت، ومصطفى بور محمدي حصل على 206 الاف صوت.وستجري الجولة الثانية من الانتخابات يوم الجمعة المقبل بين بزشكيان وجليلي.