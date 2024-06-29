Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بايدن بعد المناظرة: واثق من قدرتي على أداء مهامي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الجامعة العربية تزيل "حزب الله" من تصنيف المنظمات الارهابية

دوليات

2024-06-29 | 11:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
الجامعة العربية تزيل &quot;حزب الله&quot; من تصنيف المنظمات الارهابية
المصدر:
وكالات
2,727 مشاهدة

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقب زيارته إلى بيروت، اليوم السبت، أن "الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية".

وقال زكي في تصريح متلفز لقناة "القاهرة" الإخبارية أن "القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، مما أدى إلى قطع التواصل معه".

وأشار إلى "توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، مما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب"، لافتا الى أن "جامعة الدول العربية لا تملك قوائم إرهابية رسمية، وأن جهودها لا تتضمن تصنيف كيانات كمنظمات إرهابية".

ويوم أمس الجمعة، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر تأكيدها أن جامعة الدول العربية قررت إزالة التصنيف الإرهابي عن "حزب الله"، الذي أقرته منذ 8 سنوات، بناء على طلب سعودي – إماراتي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي زار بيروت والتقى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وهو الاتصال الأول بين الجامعة العربية و"حزب الله" منذ أكثر من 10 سنوات.

وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس 2016 حزب الله منظمة إرهابية، وطالبته بـ"التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي".
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-29
Play
العراق في دقيقة 29-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ حزيران الى ٥ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ حزيران الى ٥ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-29
Biotic
Play
Biotic
اسباب كذب الاطفال - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-28
Play
اسباب كذب الاطفال - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-28
فن نيوز
Play
فن نيوز
حفلات ومهرجانات صيف 2024 - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-28
Play
حفلات ومهرجانات صيف 2024 - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-28
Play
نشرة ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-28
عشرين
Play
عشرين
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
Play
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
Celebrity
Play
Celebrity
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Play
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Morning Live
Play
Morning Live
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
Play
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
ناس وناس
Play
ناس وناس
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
Play
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
بعد التحري
Play
بعد التحري
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
Play
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-29
Play
العراق في دقيقة 29-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ حزيران الى ٥ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ حزيران الى ٥ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-29
Biotic
Play
Biotic
اسباب كذب الاطفال - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-28
Play
اسباب كذب الاطفال - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-28
فن نيوز
Play
فن نيوز
حفلات ومهرجانات صيف 2024 - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-28
Play
حفلات ومهرجانات صيف 2024 - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-28
Play
نشرة ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-28
عشرين
Play
عشرين
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
Play
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
Celebrity
Play
Celebrity
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Play
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Morning Live
Play
Morning Live
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
Play
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
ناس وناس
Play
ناس وناس
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
Play
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
بعد التحري
Play
بعد التحري
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
Play
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
نعم
نعم
كلا
كلا
اتخذت إجراءات احترازية
اتخذت إجراءات احترازية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.