بايدن بعد المناظرة: واثق من قدرتي على أداء مهامي

وقال بايدن: "ما كنت لأترشح مرة أخرى إذا لم أؤمن من كل قلبي وروحي أنني أستطيع القيام بهذه المهمة. بصراحة، المخاطر كبيرة للغاية؛ دونالد ترامب يمثل تهديدا حقيقيا لبلدنا".ويوم أمس الجمعة، قال مدير الاتصالات في حملة الزعيم الأمريكي الحالي، مايكل تايلر، إن حملة بايدن لا تناقش انسحابه من السباق الرئاسي، ردا على دعوة هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" بايدن إلى الانسحاب من المشاركة في الانتخابات، كما عرضت صحيفة "واشنطن بوست" قائمة بأسماء 10 ديمقراطيين ليحلوا محل بايدن.وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع سلفه دونالد ترامب، التي جرت مساء الجمعة في أتلانتا، حيث تلعثم الرئيس الأمريكي الحالي وتوقف بكثرة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن في نزول الدرج.وبعد هذه المناظرة تعالت الأحاديث بين السياسيين والصحفيين عن احتمال أن يتخلى الديمقراطيون عن بايدن كمنافس على المنصب ويستبدلوه بمرشح آخر.