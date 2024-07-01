في بغداد.. اجتماع "قريب" للجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

وبعد تأجيل لأسباب مرتبطة بتطورات الأوضاع في غزة، أشار المصدر إلى أن جهودا دبلوماسية عربية مكثفة بذلت في الآونة الأخيرة لتذليل العقبات أمام انعقاد اللجنة أفضت إلى توافق جميع الأطراف على عقد ثاني اجتماعاتها قريبا.وأكد أن "هناك إصرارا عربيا على عقد اللجنة وهذا سيكون قريبا جدا"، مشددا على أنه لا وجود لأي اعتراض من أي من الأطراف المشاركة على عقد الاجتماع، والتي كان بعضها طلب في المرة السابقة تأجيلها معللاً الأمر بالحاجة للمزيد من التشاور.وكان الاجتماع الأول للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا عقد في القاهرة منتصف أغسطس الماضي.وتضم اللجنة كلا من وزراء خارجية: سوريا، الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية، وجرى الإعلان عن تشكيلها في الـ7 من مايو 2023.وفي منتصف مارس الماضي، كانت التحضيرات الخاصة بعقد اللجنة العنوان الرئيس في المباحثات التي جمعت وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة السعودية الرياض.وحسب البيان الصادر عن الاجتماع، ناقش الوزيران الجهود التي تبذلها دمشق لمتابعة عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، فضلا عن التحضير الجيد للاجتماع المقبل للجنة الاتصال المفترض عقده في العاصمة العراقية بغداد.