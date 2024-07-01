مقتل امرأة وطفلين بانفجار قنبلة في باكستان

وقال قائد الشرطة المحلي داد بخش إن "4 أشخاص كانوا يسيرون في منطقة تربت ببلوشستان عندما انفجرت قنبلة زرعها إرهابيين".ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن غالبا ما يستهدف الانفصاليون البلوشستانيون قوات الأمن في الإقليم الواقع جنوب غربي البلاد، والذي يعد مركزا للجماعات المطالبة بالاستقلال عن الحكومة المركزية في إسلام أباد.وبالرغم من أن الحكومة تقول إنها قضت على التمرد، إلا أن العنف يتواصل في الإقليم.كما أفاد ضابط الشرطة سالم خان بمقتل اثنين من أفراد الأمن في هجوم صاروخي ليلة الأحد على موقعهم في منطقة جمرود بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم، لكن ألقي باللوم في هجمات سابقة مماثلة على حركة "طالبان باكستان".