تركي يهدد سياحا خليجيين بالسكين في إسطنبول (فيديو)

🚨 جديد ومتداول
تركي يحمل سكين ويهدد خليجيين بالقتل
-يبدو أنهم سعوديين-
ويتفوه بأقذع الأوصاف عن العرب
"يا أبناء.... "من كان منكم رجلاً فليأتِ إليّ"
"سأدخل السكين في …" وغيرها من الألفاظ القذرة
قلنا وكررنا (تركيا ليست آمنة) ولكن لا حياة لمن تنادي
https://t.co/Qt3kwQMV3O
— فيصل بن ناصر (الكعّام) (@alk3aam) July 2, 2024
🚨 جديد ومتداول
تركي يحمل سكين ويهدد خليجيين بالقتل
-يبدو أنهم سعوديين-
ويتفوه بأقذع الأوصاف عن العرب
"يا أبناء.... "من كان منكم رجلاً فليأتِ إليّ"
"سأدخل السكين في …" وغيرها من الألفاظ القذرة
قلنا وكررنا (تركيا ليست آمنة) ولكن لا حياة لمن تنادي
https://t.co/Qt3kwQMV3O