تركي يهدد سياحا خليجيين بالسكين في إسطنبول (فيديو)

نشرت حسابات خليجية مقطع فيديو لرجل تركي يحمل سكينا ويهدد سياحا خليجيين بالقتل، وقد أثار الفيديو جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر التركي في الفيديو وهو يقوم بشتم الرجال الذين يبدو من لهجتهم أنهم من المملكة العربية السعودية، ووصفهم بـ"أبناء العاهرات".