آلام الولادة تفاجئ طالبة اثناء الامتحان.. ماذا سميت الطفلة؟

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن "طالبة بالصف الثالث الثانوي داهمتها آلام الولادة في أثناء أدائها امتحان اللغة الإنجليزية في مدرسة بنات طامية بمحافظة الفيوم.وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل الطالبة إلى مستشفى طامية المركزي، واستقبلتها إخصائية النساء والتوليد وقامت بتوليدها ولادة طبيعية.ووصلت الطالبة إلى قسم استقبال المستشفى عند الساعة 11:55 صباحاً، ولدى وصولها كانت تنتظرها طبيبة الاستقبال وطبيبة أمراض النساء والتوليد.وتبين من الكشف الطبي ظهور رأس المولود، فقامت الطبيبة بتوليدها بقسم الاستقبال، وجرى تسمية المولودة "شيماء" تيمنا باسم الطبيبة التي ولّدتها.