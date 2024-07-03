واشنطن تعلن تدمير موقعين للرادار بمناطق سيطرة الحوثيين

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، مساء الأربعاء، عن تدمير موقعين للرادار بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة في بيان، "دمرنا موقعين للرادار في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن وقاربين مسيرين في البحر الأحمر".

يشار إلى أنه منذ نوفمبر الماضي، تواصل حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".