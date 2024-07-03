انفجار يهز أكبر مصنع للأسلحة في الولايات المتحدة

وكتبت الوكالة نقلا عن مسؤولي المصنع: "أصيب شخصان على الأقل وفقد آخر يوم الأربعاء الموافق الـ3 يوليو، بعد حادث مع "الألعاب النارية" في منشأة دفاعية في أركنساس".وبحسب الوكالة فقد وقع الحادث في مدينة كامدن بولاية أركنساس في شركة جنرال دايناميكس للمعدات والأنظمة التكتيكية وتم نقل ضحيتين إلى المستشفى ولم يتم تحديد خطورة الإصابة.وقال متحدث باسم الشركة إن الانفجار وقع على بعد حوالي 86 ميلا (138 كلم) جنوب ليتل روك ووصفت الشركة الحادث في البداية بأنه "حادث يتعلق بألعاب نارية"، لكنها أكدت لاحقا أنه كان انفجارا.وأضاف ذات المتحدث: "نحن نعمل مع المستجيبين الأوائل ويمكننا تأكيد أن الحادث أدى إلى إصابة شخصين على الأقل وفقد شخص واحد، ونتعاون بشكل كامل مع السلطات أثناء إجراء تحقيقاتها."