انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. تنافس شديد بين الإصلاحيين والاصوليين

وفي الجولة الأولى التي أقيمت الأسبوع الماضي، فشل أي من الـ4 مرشحين الحصول على نسبة 50% من الأصوات، فيما تقدم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بالحصول على 10.4 ملايين صوت، فيما حصل المرشح الاصولي المتشدد سعيد جليلي على 9.4 مليون صوت.وحصلوا على هذه الأصوات من اصل اكثر من 24 مليون ناخب شارك في التصويت من اصل اكثر من 60 مليون يحق لهم التصويت.وادلى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بصوته في الصندوق رقم 110 صباح يوم الجمعة، في الدقائق الأولى من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية الرابعة عشرة، المرشحان: مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي.وتشير التوقعات الى فوز الاصولي سعيد جليلي، حيث ان أصوات المرشحين الأصوليين الذين خرجا من الجولة الأولى، من المتوقع ان تنصب جميعها على المرشح الاصولي المتبقي سعيد جليلي بالضد من الإصلاحي مسعود بزشكيان.