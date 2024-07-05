إيران.. تمديد التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

وتجرى الجولة الثانية في أعقاب جولة سابقة في 28 حزيران، شهدت إقبالا منخفضا غير مسبوق؛ إذ أحجم أكثر من 60 بالمئة من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي، بعد وفاته في تحطم طائرة هليكوبتر.وتشهد الانتخابات سباقا متقاربا بين النائب مسعود بزشكيان، المعتدل الوحيد بين المرشحين الأصليين، والمفاوض النووي السابق سعيد جليلي وهو من المحافظين.