فلسطين تسجل أول إصابة بمرض حمى النيل الغربي

وقالت الوزارة في بيان لها إن مرض حمى النيل الغربي ينتقل عبر البعوض، وإن أعراضه تشبه إلى حد كبير أعراض الإنفلوانزا، مع ارتفاع في درجات حرارة الجسم، حيث تظهر الأعراض بعد 3 أيام من لدغة البعوضة، وأكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة هم كبار السن.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية على أن طواقم الرعاية الصحية الأولية وصحة البيئة، بالتعاون مع كافة الجهات المختصة في محافظة جنين تنفذ حملة لمكافحة البعوض في أحياء جنين ومخيمها، مشيرة إلى أن طواقمها المختصة ستنفذ حملات لمكافحة البعوض في كافة محافظات الوطن.وشددت الوزارة على أن الاقتحامات المتكررة للجيش الإسرائيلي واستهدافه للبنية التحتية، خصوصا شبكات المياه والصرف الصحي في جنين وغيرها من المدن والمناطق الفلسطينية، أدت الى زيادة انتشار البعوض بشكل كبير.ودعت الوزارة المواطنين للوقاية الشخصية من الإصابة عن طريق ارتداء ملابس طويلة تغطي الأيدي والأرجل أثناء التواجد خارج المنزل في أوقات نشاط البعوض ليلا، واستخدام الناموسيات عند النوم، واستخدام كريمات للجلد طاردة للبعوض، ووضع شبك ( منخل) على شبابيك البيوت، إضافة الى التعاون مع طواقم الوزارة والجهات المعنية في تجفيف المياه الراكدة والمستنقعات في ساحات البيوت، وحول الأشجار، واحواض الزهور.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن وفاة 11 إسرائيليا بحمى غرب النيل، حيث تم تشخيص إصابة 153 شخصا بالفيروس حتى يوم الأربعاء 3 يوليو 2024.يذكر ان مرض حمى النيل الغربي هو مرض فيروسي ينتقل للأنسان بواسطة البعوض، حيث تم اكتشافة عام 1937 في ولاية غرب النيل في أوغندا.