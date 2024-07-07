Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ثلاث دول أفريقية تعلن توحدها ضمن "كونفدرالية"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أردوغان: الرئيس الإيراني الجديد "تركي" ونتطلع لتطوير العلاقات

دوليات

2024-07-07 | 08:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أردوغان: الرئيس الإيراني الجديد &quot;تركي&quot; ونتطلع لتطوير العلاقات
المصدر:
وكالات
3,131 مشاهدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاحد، ان الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان "هو في الواقع تركي"، مؤكدا أنه يتطلع لتطوير العلاقات مع إيران في عهد الرئيس الجديد.

وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة عودته من ألمانيا: "مسعود بزشكيان هو في الواقع تركي من أصل أذربيجاني، على سبيل المثال، يتحدث اللغة التركية في تبريز، لكن عندما يذهب إلى المناطق الكردية، يمكنه التحدث باللغة الكردية هناك أيضا".

وأضاف: "عندما نعود، سأتصل به وأهنئه. آمل أن تتحسن العلاقات بين تركيا وإيران في المستقبل.. إيران جارة مهمّة تربطنا بها علاقات تاريخية وثقافية".

وأوضح اردوغان: "وفي الفترة الرئاسية الجديدة، أتوقع أن تتطور العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران على الاتجاه الإيجابي وبوتيرة سريعة بشكل متزايد".

يشار إلى أن بزشكيان، من مواليد سبتمبر 1954 في مهاباد، لأب إيراني أذربيجاني وأم إيرانية كردية.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الهروب من المشكلة هل يضاعفها ام يحلها - حلقة ٦١ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-07
Play
الهروب من المشكلة هل يضاعفها ام يحلها - حلقة ٦١ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٦١ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-07
Play
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٦١ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة سيرة السنة الهجرية وفقرة لو 7-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-07
Play
فقرة سيرة السنة الهجرية وفقرة لو 7-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-07-2024 | 2024
14:33 | 2024-07-06
Play
06-07-2024 | 2024
14:33 | 2024-07-06
رحال
Play
رحال
قصة الحنين في قضاء هيت -الحلقة ١١ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-06
Play
قصة الحنين في قضاء هيت -الحلقة ١١ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-06
Play
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-06
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-06
Biotic
Play
Biotic
موجات الحر وتأثيرها على الصحة - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-05
Play
موجات الحر وتأثيرها على الصحة - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-05
فن نيوز
Play
فن نيوز
أعمال الفنانين الجديدة - حلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-05
Play
أعمال الفنانين الجديدة - حلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-05
علناً
Play
علناً
التوغل التركي داخل الاراضي العراقية - الحلقة ٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-04
Play
التوغل التركي داخل الاراضي العراقية - الحلقة ٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-04
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الهروب من المشكلة هل يضاعفها ام يحلها - حلقة ٦١ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-07
Play
الهروب من المشكلة هل يضاعفها ام يحلها - حلقة ٦١ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٦١ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-07
Play
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٦١ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة سيرة السنة الهجرية وفقرة لو 7-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-07
Play
فقرة سيرة السنة الهجرية وفقرة لو 7-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-07-2024 | 2024
14:33 | 2024-07-06
Play
06-07-2024 | 2024
14:33 | 2024-07-06
رحال
Play
رحال
قصة الحنين في قضاء هيت -الحلقة ١١ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-06
Play
قصة الحنين في قضاء هيت -الحلقة ١١ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-06
Play
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-06
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-06
Biotic
Play
Biotic
موجات الحر وتأثيرها على الصحة - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-05
Play
موجات الحر وتأثيرها على الصحة - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-05
فن نيوز
Play
فن نيوز
أعمال الفنانين الجديدة - حلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-05
Play
أعمال الفنانين الجديدة - حلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-05
علناً
Play
علناً
التوغل التركي داخل الاراضي العراقية - الحلقة ٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-04
Play
التوغل التركي داخل الاراضي العراقية - الحلقة ٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-04
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.