النتائج الأولية للانتخابات الفرنسية

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت وسائل إعلامية فرنسية، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت اليوم.

وجاءت النتائج بتصدر تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية.

وفشل تحالف أقصى اليمين في فرنسا بالحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية

وتصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة نتائج الانتخابات الفرنسية وحصل على ما بين 175 و205 مقاعد، فيما سيحصل اليسار على 172 إلى 215 مقعدا و150 إلى 180 لمعسكر ماكرون و115 إلى 155 لليمين المتطرف.

وأكد الزعيم اليساري ميلونشون ان "على الرئيس ماكرون أن يعترف بهذه الهزيمة وعلى رئيس الوزراء أن يرحل".

وأضاف "الرئيس لديه السلطة على عاتقه واجب دعوة الجبهة الشعبية لتولي السلطة".