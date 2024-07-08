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الكويت تصدر بيانا جديدا بشأن "الرايات الحسينية"
دوليات
2024-07-08 | 04:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,161 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
دعت وزارة الداخلية الكويتية إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بوضع "علم خارجي واحد" على الحسينيات في البلاد، مجددة التأكيد على ما جاء في بيان سابق لها بهذا الشأن.
وأكدت الوزارة، أمس الأحد، عبر صحفتها الرسمية على "إكس" على: "ضرورة الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات: وضع راية أو علم خارجي واحد فقط على الحسينيات ومن غير شعارات".
وقالت في بيان لها: "يمنع وضع الراية أو العلم على المنازل"، وختمت بالقول: "وتناشد وزارة الداخلية الجميع الي ضرورة الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات، والتعاون مع رجال الأمن حفاظاً على سلامة الجميع".
ونص بيان سابق للوزارة على ضرورة الالتزام بـ"عدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت ويسمح بوضع راية واحدة فقط من غير أية شعارات على الحسينية وعدم الخروج بمسيرات".
وأردفت الوزارة في بيانها الأول بأنها ستقوم بإزالة "أي خيام أو أكشاك يتم وضعها خارج سور الحسينيات" وأكدت أنها "سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم مع كل من لن يلتزم بالقوانين المنظمة".
وشددت الداخلية الكويتية على أن "رجال الأمن متواجدون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن لذا يمنع قيام المتطوعين بالمشاركة بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية (كالمشاركة بتوجيه سير المركبات او تنظيم عمليات جلوس الزائرين في الساحات الخارجية)".
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