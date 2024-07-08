تفاصيل جديدة بشأن قضية شيرين غيرت مسارها

كشف المطرب حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن شهادة هنا ابنة الفنانة في واقعة الضرب والتعدي الأخيرة، بعد تصدر الأزمة محركات البحث.



وأدعى حسام حبيب أن "شيرين فعلت بابنتها شئ لا يصدق وإذا علمه الجمهور ستكون نهاية شيرين".

وقال حبيب في رسالة صوتية: "هنا بنت شيرين قالت إن حسام معمليش حاجة ولا لماما، وذكرت ان حسام شالني من تحت أيديها، وان أمها (شيرين) هي التي جرحت نفسها".

وفي وقت سابق، أخلت النيابة المصرية سبيل الفنان حسام حبيب بكفالة 5 آلاف جنيه في دعوى الفنانة شيرين عبد الوهاب عليه بضربها.

ونفى حبيب "صحة ضربه لشيرين"، مشيرا الى ان "شيرين هي من قامت بجرح نفسها عبر ضرب رأسها بطفاية ورجليها بمقص".

واستشهد حسام حبيب بابنة شيرين التي كانت متواجدة وشهدت ما جرى، لافتا: هناك شهود آخرين يمكن أن يثبوا كلامه.

وتساءل: "كيف تحصلت شيرين على مبلغ 50 ألف دولار التي ادعت أنهم كانوا في حقيبتها؟.. ومن أي مصرف قامت بسحبه؟".

وأشار إلى أن "شيرين تعدت على نفسها بالضرب من أجل إيذائها وإثبات التهمة عليه"، لافتا إلى انه "هددتني طوال الوقت، واتهمتني سابقا بسرقة سيارتها".