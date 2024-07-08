"بصوت رنان".. امرأة تصفع زوجها بعد ضبطه متلبسا بالخيانة

السومرية نيوز – دوليات

صفعت امرأة هندية زوجها بكل عزم وحزم، بعد اكتشافها خيانته لها، أمام أعين رجال الشرطة.

وبحسب التقارير، فأن الحادثة وقعت في مدينة هابور بولاية أتر برادش الهندية، حيث لحقت امرأة بزوجها الذي غادر المنزل بحجة الانشغال في العمل للقاء صديقته، ثم وصلت الزوجة الغاضبة إلى منزل تلك المرأة مع الشرطة، لتضبطه متلبسا.

وبعد إلقاء القبض على الرجل، اعترف الرجل للسلطات بأنه كان على علاقة غرامية خارج نطاق الزواج، حيث أشارت التقارير إلى أن "الرجل كان على علاقة بامرأة أخرى لمدة ثلاث سنوات".

ولدى خروج الزوج من المنزل، استدارت المرأة وصفعته بقوة، وفي نوبة الغضب والإحراج، قام الزوج الذي كان يتحدث عبر الهاتف بصفع زوجته أمام الشرطة، ولتفادي اندلاع مشاجرة، شوهدت الشرطة بعد ذلك وهي تفصل بين الاثنين وتهدئ الوضع.

وأثارت الحادثة ردود فعل عبر الإنترنت عديدة، حيث هاجمت الأغلبية الرجل لكونه عنيفا بعد ارتكابه جناية، وأخذ آخرون اللقطة بطرافة.

وعلق أحد المستخدمين قائلا: "العلاقات الزوجية الإضافية أصبحت أمرا شائعا في وقتنا هذا"، وأضاف آخر: "صفعة ممتازة".