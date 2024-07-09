تركيا تعلن تحييد مسلحين 2 من "بي كا كا" شمالي العراق

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "الاناضول"، أن عملية التحييد جرت في منطقة كارا.وأكدت الوزارة أن مطاردة القوات المسلحة التركية للمسلحين ستستمر دون هوادة.وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كا كا" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.ويتخذ "بي كا كا" من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.