تفاصيل الاجتماع الثاني للجنة الدائمة المشتركة للعراق وتركيا في بغداد

وبحسب مصادر دبلوماسية، عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة ببغداد في 1 يوليو/ تموز 2024، بمشاركة ممثلين من الوزارات المعنية في كلا البلدين.وفي الاجتماع تم اتخاذ خطوات إضافية لتحديد رؤية مشتركة وخريطة طريق للاستخدام الفعال للمياه، مع الأخذ في الاعتبار التحديات مثل تغير المناخ والنمو السكاني.وحضر الاجتماع وفد يتكون من مسؤولين رفيعي المستوى من كافة المؤسسات التنفيذية التركية العاملة في مجال المياه، وأكدوا على أهمية استمرارية عمل اللجنة.وناقشت اللجنة الكثير من القضايا، بما في ذلك إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتطوير مشاريع مشتركة حول قضايا مثل الحد من التبخر في السدود، وزيادة كفاءة المياه في الزراعة، وتشغيل محطة مراقبة التدفق المشترك في نهر الخابور.وخلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق في أغسطس/ آب 2023، اتفق البلدان على تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة من أجل مواصلة تطوير التعاون في مجال المياه على أساس مؤسسي ومستدام وعلمي.وعقد الاجتماع الأول للجنة بالعاصمة التركية أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.