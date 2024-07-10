160 إصابة يوميا.. سرطان التدخين يجتاح هذه الدولة

ونقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية عن مؤسسة أبحاث السرطان أنه بات يجري تشخيص نحو 160 مصابا بالسرطان الناجم عن التدخين يوميا.وقال المدير التنفيذي للسياسة في المؤسسة، الدكتور إيان ووكر، إنه "يتم تشخيص إصابة ستة أشخاص كل ساعة في المملكة المتحدة بالسرطان الناجم عن التدخين".ودعت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة الحكومة الجديدة لإعطاء الأولوية لإقرار حظر التدخين الذي تم تعليقه خلال الانتخابات العامة.فيما تعهد حزب العمال، الذي يقود الحكومة الجديدة في بريطانيا، بالمضي قدماً في هذا القانون الذي يحظر على الأطفال دون سن 15 عاما شراء التبغ بشكل قانوني.وقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج، إنه "ملتزم بإنشاء بلد خالٍ من التدخين، ولا يمكن بيع السجائر للجيل القادم بشكل قانوني"، متابعا: "هذه الحكومة ستركز إلى جانب علاج المرض، على الوقاية منه".ووجد التحليل الذي أجرته المؤسسة أن عدد حالات السرطان الناجم عن التدخين بلغ 57555 حالة في عام 2023، بزيادة 17% عن عام 2003، وفق الصحيفة البريطانية.ولاحظ تحليل المؤسسة حدوث "أكبر قفزة" في حالات سرطان الكبد والحنجرة والكلى على مدى السنوات العشرين الماضية.وبالنسبة لسرطان الكبد وحده، ارتفعت الحالات المرتبطة بالتدخين من 711 حالة في عام 2003 إلى 1630 حالة العام الماضي، في حين ارتفع عدد حالات سرطان الكلى من 1215 حالة في عام 2003 إلى 2151 حالة في العام الماضي.وارتفعت حالات سرطان الحنجرة من 619 إلى 1261 خلال الفترة نفسها، بحسب تحليل المؤسسة.ويشمل التحليل الجديد أيضًا حالات الإصابة بسرطان الثدي، بعد أن قالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إنها واثقة من البحث العلمي الذي يظهر آثار التدخين على خطر الإصابة بهذا النوع من المرض، الذي تسبب بحوالي 2200 حالة من سرطان الثدي العام الماضي.من المعروف أن التبغ يسبب 16 نوعا مختلفا من السرطان، حيث يصاب بسرطان الرئة وحده 33 ألف شخص سنويا.