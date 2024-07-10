بسبب طريقة "ارضاع" الحفيد.. امرأة وزوجة ابنها تتقاضيان

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الخلاف انتهى بطريقة غير تقليدية، وقضت محكمة ببراءة الحماة رغم ثبوت إهانتها لزوجة ابنها.ونشب الخلاف عبر رسائل ومكالمة على تطبيق "واتساب"، قبل أن تتهم زوجة الابن حماتها أمام القضاء بإهانتها، لكن دائرة الجنح في المحكمة الكلية قررت تبرئة الحماة.وقالت المحكمة إنها لا تستطيع مؤاخذة الحماة على إرسالها لعبارة "يا قليلة الأدب" وتلفظها بعبارة "يا ح.."، لأن زوجة الابن استفزتها ولم تراع سنها الكبيرة ودفعتها لإهانتها.وتبين أن زوجة الابن أرسلت لحماتها عبارات تعلمها فيها كيفية إرضاع حفيدها وحادثتها بطريقة غير لائقة، وقالت لحماتها خلال المكالمة "يلا يلا"، ودفعت حماتها كي تهينها.من جهته، اعتبر المحامي الكويتي عبدالمحسن القطان الذي ترافع عن الحماة أن المحكمة قضت بمبدأ جديد يعتبر أن عنصر الاستفزاز أحد أسباب الإباحة وعدم إيقاع العقوبة.