طرفا الصراع بالسودان يجتمعان في جنيف

وقالت المتحدثة: "المحادثات تهدف إلى تحديد سبل تعزيز الإجراءات الإنسانية وحماية المدنيين من خلال وقف محتمل في مناطق بناء على طلب مجلس الأمن"، بحسب "رويترز".وأضافت أنها "محادثات غير مباشرة"، بما يعني أن من غير المقرر اجتماع الطرفين، وقوات الدعم السريع، وجها لوجه للتفاوض ولكن سيكون ذلك عبر وسطاء".