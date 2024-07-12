الكرملين يعلق على زلات لسان بايدن: غير مقبولة

أدلى "الكرملين" بهذه التصريحات، بعدما أخطأ بايدن وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يتدارك الأمر.وفي زلة لسان أخرى، وصف بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترمب بأنه نائب الرئيس.وقال المتحدث باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، للصحافيين، إن موسكو تابعت زلات لسان بايدن مثل باقي دول العالم، لكنه أردف: "هذا ليس موضوعنا. وإنما موضوع الولايات المتحدة. دعِ الناخبين الأميركيين يحددوا فرص المرشحين (للرئاسة)".لكن بيسكوف قال إن "الكرملين" لاحظ ما وصفها بتصريحات مهينة من بايدن بشأن بوتين.وأضاف: "هذا غير مقبول بالنسبة لنا. (مثل هذا السلوك) لا يجعل أي رئيس أميركي يبدو على ما يرام".وقال بايدن إنه أخطأ في اسم زيلينسكي لأن "تركيزه كان منصبّاً بشدة على هزيمة بوتين".