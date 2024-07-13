Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعلن: قريبون من اتفاق بشأن غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بالأسماء.. قائمة الديمقراطيين الذين طالبوا بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة

دوليات

2024-07-13 | 04:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بالأسماء.. قائمة الديمقراطيين الذين طالبوا بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة
303 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
رصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قائمة بأسماء أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، الذين طالبوا الرئيس جو بايدن، بالانسحاب من سباق الرئاسة، في أعقاب "الأداء الكارثي" بالمناظرة الرئاسية مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وذكرت الصحيفة أن نحو 19 من أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونغرس الأميركي، طالبوا بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي، في المقابل يؤيد نحو 60 آخرين بقاءه، و12 شخصا "يشعرون بالقلق".
 
وفيما يلي، أسماء أعضاء الكونغرس الذين شاركوا علنا بآرائهم حول ضرورة انسحاب بايدن من سباق الرئاسة، وفق "وول ستريت جورنال":
 
النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، مايك ليفين، الذي كتب في بيان: "أكن احتراما عميقا للرئيس بايدن لأكثر من 5 عقود من الخدمة العامة، وأقدر بشكل لا يصدق العمل الذي قمنا به معا خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية. لكنني أعتقد أن الوقت قد حان للرئيس بايدن لتسليم الشعلة".

بدورها، كتبت النائبة عن ولاية كولورادو، بريتاني بيترسن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "من فضلكم مرروا الشعلة إلى أحد قادتنا الديمقراطيين القادرين، حتى تكون لدينا أفضل فرصة لهزيمة دونالد ترامب، الذي يشكل أعظم تهديد لأساس هذا البلد على الإطلاق".
 
وطالب النائب عن ولاية كاليفورنيا، سكوت بيترز، بانسحاب بايدن من السباق الرئاسي، حسب بيان نشره موقع مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
 
فيما قال النائب عن ولاية كونيتيكت، جيم هايمز: "آمل أن يبتعد الرئيس بايدن عن الحملة الرئاسية".
 
بدوره، قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، السناتور بيتر ويلش: "إن المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى من ذلك. لا يمكننا أن نتجاهل أداء الرئيس بايدن الكارثي في المناظرة. لا يمكننا تجاهل أو رفض الأسئلة المشروعة التي أثيرت منذ تلك الليلة".
 
كما قال النائب عن ولاية ماساشوستس سيث مولتون: "لقد قدم الرئيس بايدن خدمات هائلة لبلدنا، لكن الآن هو الوقت المناسب له للسير على خطى أحد الآباء المؤسسين جورج واشنطن، والتنحي جانبا للسماح لقادة جدد بالنهوض والترشح ضد دونالد ترامب".
 
فيما اعتبر النائب عن ولاية تكساس لويد دوجيت، أن "المخاطر كبيرة للغاية بحيث لا نستطيع المجازفة بفوز ترامب، وهناك مخاطرة كبيرة للغاية أن نفترض أن ما لم يكن من الممكن تحقيقه خلال عام، وما لم يتم تحقيقه خلال المناظرة، يمكن تحقيقه الآن".
 
وقال النائب عن ولاية أريزونا، راؤول جريجالفا، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: "إذا كان هو المرشح (بايدن)، فسأدعمه، لكنني أعتقد أن هذه فرصة للبحث في مكان آخر. ما يحتاج إلى القيام به هو تحمل مسؤولية الاحتفاظ بهذا المقعد، وجزء من هذه المسؤولية هو الخروج من هذا السباق".
 
بدورها، قالت النائب عن ولاية إلينوي، مايك كوغلي، موجهة حديثها إلى بايدن: "لقد أصبح إرثك ثابتا. ونحن مدينون لك بأكبر قدر من الامتنان. والشيء الوحيد الذي يمكنك فعله الآن لترسيخ ذلك إلى الأبد ومنع الكارثة الكاملة بالتنحي والسماح لشخص آخر بالقيام بذلك".
 
ودعت النائبة عن ولاية مينيسوتا أنجي كرايغ، "بكل احترام" الرئيس بايدن إلى "التنحي عن منصبه كمرشح الحزب الديمقراطي لولاية ثانية، والسماح لجيل جديد من القادة بالتقدم إلى الأمام".
 
بينما قال النائب عن واشنطن، آدم سميث: "يجب على الرئيس بايدن إنهاء ترشحه لولاية ثانية كرئيس. وتمكين الحزب من ترشيح مرشح جديد للرئاسة".
 
أما النائبة عن ولاية نيوجيرسي، ميكي شيريل، فقد قالت: "أعلم أن الرئيس بايدن يهتم بشدة بمستقبل بلدنا، وأطلب منه أن يعلن أنه لن يترشح لإعادة انتخابه وسيساعدنا في عملية اختيار مرشح جديد".
 
فيما قال النائب عن ولاية نيويورك، بات رايان، إن "ترامب يشكل تهديدا وجوديا للديمقراطية الأميركية. ومن واجبنا أن نرشح أقوى مرشح لمواجهته. جو بايدن وطني لكنه لم يعد المرشح الأفضل لهزيمة ترامب. ومن أجل مصلحة بلادنا، أطلب من جو بايدن أن يتنحى".
 
بدوره، قال النائب عن ولاية أوريغون، إيرل بلوميناور: "في حين أن هذا القرار يخص الرئيس والسيدة الأولى، فإنني آمل بأن يتوصلا إلى الاستنتاج الذي توصلت إليه أنا وآخرون: الرئيس بايدن لا ينبغي أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي".
 
وذكرت النائبة عن ولاية ميشيغان هيلاري شولتن: "من أجل ديمقراطيتنا، يجب عليه (بايدن) تسليم الشعلة لمرشح جديد لانتخابات عام 2024".
 
وقال النائب عن ولاية إلينوي، براد شنايدر: "من خلال تسليم الشعلة الآن، تتاح للرئيس بايدن فرصة ترسيخ مكانته في التاريخ كواحد من أعظم القادة الذين عرفتهم أمتنا وتاريخها على الإطلاق. يمكنه قيادة انتقال السلطة إلى جيل جديد قادر على بناء حزب أقوى وأمة أقوى. أخشى أنه إذا فشل في اتخاذ الاختيار الصحيح، فإن ديمقراطيتنا سوف تكون في خطر".
 
وقال النائب عن ولاية هاواي، إد كيس: "لا أعتقد أن الرئيس بايدن يجب أن يستمر في ترشحه لإعادة انتخابه رئيسا".
 
أما النائب عن ولاية أريزونا، غريج ستانتون، فقد قال: "من أجل الديمقراطية الأميركية، ومن أجل مواصلة إحراز التقدم في أولوياتنا المشتركة، أعتقد أن الوقت قد حان لكي يتنحى الرئيس عن الترشح".

في المقابل، كرر الرئيس الأميركي، خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان، الجمعة، تأكيده على أهليّته للترشح بالانتخابات الرئاسية، واصفا ترامب بأنه "تهديد للأمة الأميركية".
 
وقال بايدن: "أنا الديمقراطي الوحيد الذي هزمت ترامب في الانتخابات، وسأهزمه مجددا في الانتخابات المقبلة".
 
وأضاف: "إدارتي حققت نجاحات في ملف الاقتصاد ونحن على الطريق الصحيح"، مشيرا إلى أنه "سأترشح لانتخابات 2024 وسنفوز بها".
 
ويحاول المسؤولون والمانحون والناشطون الديمقراطيون، منذ أسابيع، تحديد ما إذا كان بايدن هو أفضل رهان لهم لهزيمة ترامب في انتخابات الخامس من تشرين الثاني، ومدى قدرته على الفوز بفترة رئاسية أخرى مدتها 4 سنوات.

>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
Play
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-13
Biotic
Play
Biotic
البلوغ المبكر عند البنات - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-12
Play
البلوغ المبكر عند البنات - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-12
فن نيوز
Play
فن نيوز
منهم عمرو دياب وحماقي وتامر حسني.. تفاصيل حفلات جولة السعودية 2024 - حلقة ١٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-12
Play
منهم عمرو دياب وحماقي وتامر حسني.. تفاصيل حفلات جولة السعودية 2024 - حلقة ١٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-12
Play
العراق في دقيقة 12-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-12
Play
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-12
علناً
Play
علناً
ازمة كركوك - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-11
Play
ازمة كركوك - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-11
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية رشا الفيصل - الحلقة ١٣ | season 3
15:30 | 2024-07-11
Play
البلوگر العراقية رشا الفيصل - الحلقة ١٣ | season 3
15:30 | 2024-07-11
Morning Live
Play
Morning Live
لجوء الشباب إلى السباحة في الانهر هربا من ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ٦٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-11
Play
لجوء الشباب إلى السباحة في الانهر هربا من ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ٦٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ٦٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-11
Play
واسط السوق المسقف - الحلقة ٦٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-11
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
Play
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-13
Biotic
Play
Biotic
البلوغ المبكر عند البنات - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-12
Play
البلوغ المبكر عند البنات - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-12
فن نيوز
Play
فن نيوز
منهم عمرو دياب وحماقي وتامر حسني.. تفاصيل حفلات جولة السعودية 2024 - حلقة ١٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-12
Play
منهم عمرو دياب وحماقي وتامر حسني.. تفاصيل حفلات جولة السعودية 2024 - حلقة ١٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-12
Play
العراق في دقيقة 12-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-12
Play
نشرة ١٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-12
علناً
Play
علناً
ازمة كركوك - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-11
Play
ازمة كركوك - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-11
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية رشا الفيصل - الحلقة ١٣ | season 3
15:30 | 2024-07-11
Play
البلوگر العراقية رشا الفيصل - الحلقة ١٣ | season 3
15:30 | 2024-07-11
Morning Live
Play
Morning Live
لجوء الشباب إلى السباحة في الانهر هربا من ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ٦٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-11
Play
لجوء الشباب إلى السباحة في الانهر هربا من ارتفاع درجات الحرارة - حلقة ٦٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ٦٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-11
Play
واسط السوق المسقف - الحلقة ٦٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-11
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.