تحذير جديد من راصد الزلازل الهولندي: الأيام المقبلة عنيفة

وكتب "هوغربيتس" عبر حسابه على "إكس": "كونوا على أهبة الاستعداد"، معيدا نشر تفاصيل من تغريدة أخرى تتحدث عن اصطفاف مرتقب بين القمر وكواكب الزهرة والمريخ ونبتون.وجاء في التغريدة السابقة لراصد الزلازل الهولندي المثير للجدل: "يمكن أن يؤدي التقارب بين الكواكب والقمر إلى نشاط زلزالي أكبر، هناك احتمال بنسبة 50-60% لحدوث زلزال بقوة 7 إلى 8 درجات".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، حذر راصد الزلازل الهولندي من احتمال حدوث نشاط زلزالي في تركيا وسوريا ولبنان، وتوقع حينها أن يكون النشاط الزلزالي الأكثر حدة في الفترة من 15 إلى 16 يونيو.وربط هوغربيتس النشاط الزلزالي المتوقع باقتران كواكب الزهرة وعطارد والأرض، بالإضافة إلى موقع الأرض بالنسبة لكوكبي الزهرة ونبتون، محذرا من تغييرات مناخية غير مألوفة ترتبط بالنشاط الزلزالي.