تفاصيل جديدة عن إصابة ترامب بعد محاولة اغتياله

ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر في مكتب التحقيقات الفيدرالي، انه حدد هوية الشخص المشتبه في قيامه بإطلاق النار على ترامب خلال التجمع الانتخابي، ويبلغ من العمر 20 عاماً وهو من ولاية بنسلفانيا.كما ذكرت الشبكة أن مكتب التحقيقات الاتحادي لم يكشف النقاب عن اسم المشتبه به حتى الآن، إلا أن صورة أولية انتشرت له.في حين أعلنت وسائل إعلام اميركية، أنه تم التعرف على الفاعل، وقالت إنه "توماس ماثيو كروكس"، ويبلغ من العمر 20 عاماً، وهو من بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا التي كانت على بعد حوالي 40 ميلاً جنوب تجمع بتلر.وبحسب ما ورد تم العثور على AR-15 في مكان الحادث، فيما تعرض المهاجم الى رصاصة في الرأس بعد أن حاول استهداف الرئيس السابق الدوافع لم يتم الكشف عنها.وتعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، لمحاول اغتيال نجا منها، أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا، حيث أصيب برصاصة في الجزء العلوي من اذنه ودخل المستشفى للعلاج وخرج منه بصحة جيدة.