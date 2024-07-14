Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الشرطة الاتحادية توضح بشأن حريق ببغداد: اندلع خارج القيادة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أشهرهم كينيدي واخرهم ترامب.. هذه سلسلة محاولات الاغتيال لرؤساء امريكا

دوليات

2024-07-14 | 08:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أشهرهم كينيدي واخرهم ترامب.. هذه سلسلة محاولات الاغتيال لرؤساء امريكا
المصدر:
وكالات
1,313 مشاهدة

محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس لم تكن الأولى بتاريخ أمريكا، فسبقة بذلك أربعة من ممن تولوا رئاسة الولايات المتحدة، وكانت محاولة اغتيال جون كينيدى الأشهر على الاطلاق والذي كان اغتياله على مرأى من الجميع ونقلته شاشات التلفزيون، بينما تعرض عدد من الرؤساء الأمريكيين أيضا لمحاولات اغتيال عديدة.

رؤساء تم اغتيالهم:

اغتيال لينكولن عام 1865

كان أول رئيس يتعرض للاغتيال هو إبراهام لينكولن، الرئيس الـ 16 للبلاد، والذي تم اغتياله عام 1865 على يد جون ويلكس بوث أثناء حضوره مسرحية "ابن عمنا الأمريكي" على مسرح فورد فى واشنطن. وحدث الاغتيال فى نهاية الحرب الأهلية الأمريكية، حيث رأى بوث وشركاؤه فى الجريمة لينكولن خائنا وانتهك الدستور.

اغتيال جيمس جارفيلد فى 2 تموز 1881

كان جارفيلد الرئيس الـ20 للولايات المتحدة، وتم اغتياله عام 1881 في محطة السكك الحديدية بواشنطن عن طريق المحامي كارلوس جيتو الذي كان غاضبا بعد أن رفض طلب تعيينه سفيرا للولايات المتحدة في فرنسا. وتبين أن القاتل غير مستقر عقليا، وقيل إن السبب وراء الاغتيال مزيجا من المظالم الشخصية والاستياء السياسى.

اغتيال ماكينلى فى 6 ايلول 1901

اغتيل الرئيس الـ25 وليام ماكينلي بعد إطلاق النار عليه فى المعدة من مسافة قريبة من قبل ليون كازلجوسز، وكان الرئيس يوجه التحية لمؤيديه في حفل استقبال بمعرض لدول أميركا اللاتينية.

اغتيال كينيدى فى تشرين الثاني 1963

وكان الرئيس الـ35 جون كينيدي آخر من اغتيل من الرؤساء عام 1963، وقتل خلال سير موكبه بمدينة دالاس بولاية تكساس وسط جمع غفير من المواطنين اصطفوا لتحية الرئيس وزوجته أثناء مرور سيارتهما المفتوحة في الشوارع.

محاولات الاغتيال:

أندرو جاكسون فى 30 كانون الثاني 1835

حاول رسام يدعى ريتشارد لورانس اغتيال الرئيس جاكسون أثناء وصول الأخير إلى جنازة بالكونجرس فى واشنطن، حيث اختبأ وانتظره، وحاول إطلاق النار عليه من مسدسين مختلفين، إلا أنه فشل. وأصبح أول شخص توجه إليه اتهامات بمحاولة اغتيال رئيس أمريكى.

محاولة اغتيال ثيدور روزفلت فى 14 تشرين الاول 1912

أطلق صاحب صالون يدعى ون فلامنج شرانك النار على ثيدور روزفلت فى صدره فى ميلووكى بولاية ويسكونسن أثناء حملته الانتخابية لولاية ثالثة فى المنصب. ونجا روزفلت رغم إصابته.

محاولة اغتيال فرانكلين روزفلت فى 15 شباط 1933

أطلق عامل البناء العاطل عن العمل جوزيبي زانجارا خمس رصاصات على الرئيس المنتخب روزفلت خلال خطاب ألقاه أمام حشد من الناس في باي فرونت بارك في ميامي، فلوريدا. ومع ذلك، فقد أخطأ روزفلت وبدلاً من ذلك أدى الرصاص إلى إصابة وقتل أربعة أشخاص، من بينهم عمدة شيكاغو أنطون سيرماك.

محاولة اغتيال هارى ترومان فى الأول من تشرين الثاني 1950

حاول ناشطان مؤيدان للاستقلال من بورتريكو اغتيال هارى ترومان فى بيت بلاير فى واشنطن حيث كان يقيم فى الوقت الذى كانت تجرى فيه أعمال تجديد البيت الأبيض.
وتم إيقاف الناشطان أوسكار كولازو وجريسلو تورسولا قبل دخولهم البيت، وجرت معركة بالرصاص، لكن المحاولة فشلت فى النهاية وقتل أحد المهاجمين بينما تم القبض على الآخر وقتل ضابط شرطة البيت الأبيض فى الهجوم.

محاولة اغتيال جيرالد فورد فى 5 و22 ايلول عام 1975

حاولت امرأة تدعى لينيت فروم إطلاق النار على فورد فى مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا. واوقفها عملاء الخدمة السرية قبل أن تتمكن من إطلاق النار. وبعد أسابيع قليلة حاولت امرأة أخرى تدعى سارة جسمن كور إطلاق النار على فورد فى مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا أيضا لكن تم إيقافها قبل إطلاق النار.

محاولة اغتيال ريجان فى 30 اذار 1981

أطلق رجل يدعى جون جينكلى جونيور عدة طلقات على ريجان وفريقه الأمني اثناء مغادرة فندق هيلتون فى واشنطن. أضبب ريجان وقضى 12 يوما فى المستشفى لكنه نجا فى النهاية من محاولة الاغتيال

محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب 13 تموز 2024

تعرض ترامب لمحاولة اغتيال من قبل شاب يبلغ من العمر 20 عاما، وذلك أثناء مشاركة الرئيس السابق فى فعالية انتخابية فى ولاية بنسلفانيا فى إطار حملته للترشح للرئاسة. ونجا ترامب رغم إصابة طفيفة فى أذنه اليمنى.

>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
استديو Noon
Play
استديو Noon
الشك واليقين 14-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-14
Play
الشك واليقين 14-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-14
Morning Live
Play
Morning Live
المرأة والفنون القتالية - م3 Morning Live - حلقة ٦٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-14
Play
المرأة والفنون القتالية - م3 Morning Live - حلقة ٦٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٦٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-14
Play
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٦٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-14
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة هسه ماليش 14-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-14
Play
فقرة الأبراج وفقرة هسه ماليش 14-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-07-2024 | 2024
14:30 | 2024-07-13
Play
13-07-2024 | 2024
14:30 | 2024-07-13
رحال
Play
رحال
إحياء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع) - الحلقة ١٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-13
Play
إحياء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع) - الحلقة ١٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-13
Play
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-13
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
Play
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-13
Biotic
Play
Biotic
البلوغ المبكر عند البنات - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-12
Play
البلوغ المبكر عند البنات - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-12
الأكثر مشاهدة
استديو Noon
Play
استديو Noon
الشك واليقين 14-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-14
Play
الشك واليقين 14-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-14
Morning Live
Play
Morning Live
المرأة والفنون القتالية - م3 Morning Live - حلقة ٦٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-14
Play
المرأة والفنون القتالية - م3 Morning Live - حلقة ٦٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٦٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-14
Play
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٦٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-14
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة هسه ماليش 14-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-14
Play
فقرة الأبراج وفقرة هسه ماليش 14-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-07-2024 | 2024
14:30 | 2024-07-13
Play
13-07-2024 | 2024
14:30 | 2024-07-13
رحال
Play
رحال
إحياء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع) - الحلقة ١٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-13
Play
إحياء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع) - الحلقة ١٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-13
Play
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-13
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
Play
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-13
Biotic
Play
Biotic
البلوغ المبكر عند البنات - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-12
Play
البلوغ المبكر عند البنات - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-12
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.