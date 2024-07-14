أشهرهم كينيدي واخرهم ترامب.. هذه سلسلة محاولات الاغتيال لرؤساء امريكا

رؤساء تم اغتيالهم:اغتيال لينكولن عام 1865كان أول رئيس يتعرض للاغتيال هو إبراهام لينكولن، الرئيس الـ 16 للبلاد، والذي تم اغتياله عام 1865 على يد جون ويلكس بوث أثناء حضوره مسرحية "ابن عمنا الأمريكي" على مسرح فورد فى واشنطن. وحدث الاغتيال فى نهاية الحرب الأهلية الأمريكية، حيث رأى بوث وشركاؤه فى الجريمة لينكولن خائنا وانتهك الدستور.اغتيال جيمس جارفيلد فى 2 تموز 1881كان جارفيلد الرئيس الـ20 للولايات المتحدة، وتم اغتياله عام 1881 في محطة السكك الحديدية بواشنطن عن طريق المحامي كارلوس جيتو الذي كان غاضبا بعد أن رفض طلب تعيينه سفيرا للولايات المتحدة في فرنسا. وتبين أن القاتل غير مستقر عقليا، وقيل إن السبب وراء الاغتيال مزيجا من المظالم الشخصية والاستياء السياسى.اغتيال ماكينلى فى 6 ايلول 1901اغتيل الرئيس الـ25 وليام ماكينلي بعد إطلاق النار عليه فى المعدة من مسافة قريبة من قبل ليون كازلجوسز، وكان الرئيس يوجه التحية لمؤيديه في حفل استقبال بمعرض لدول أميركا اللاتينية.اغتيال كينيدى فى تشرين الثاني 1963وكان الرئيس الـ35 جون كينيدي آخر من اغتيل من الرؤساء عام 1963، وقتل خلال سير موكبه بمدينة دالاس بولاية تكساس وسط جمع غفير من المواطنين اصطفوا لتحية الرئيس وزوجته أثناء مرور سيارتهما المفتوحة في الشوارع.محاولات الاغتيال:أندرو جاكسون فى 30 كانون الثاني 1835حاول رسام يدعى ريتشارد لورانس اغتيال الرئيس جاكسون أثناء وصول الأخير إلى جنازة بالكونجرس فى واشنطن، حيث اختبأ وانتظره، وحاول إطلاق النار عليه من مسدسين مختلفين، إلا أنه فشل. وأصبح أول شخص توجه إليه اتهامات بمحاولة اغتيال رئيس أمريكى.محاولة اغتيال ثيدور روزفلت فى 14 تشرين الاول 1912أطلق صاحب صالون يدعى ون فلامنج شرانك النار على ثيدور روزفلت فى صدره فى ميلووكى بولاية ويسكونسن أثناء حملته الانتخابية لولاية ثالثة فى المنصب. ونجا روزفلت رغم إصابته.محاولة اغتيال فرانكلين روزفلت فى 15 شباط 1933أطلق عامل البناء العاطل عن العمل جوزيبي زانجارا خمس رصاصات على الرئيس المنتخب روزفلت خلال خطاب ألقاه أمام حشد من الناس في باي فرونت بارك في ميامي، فلوريدا. ومع ذلك، فقد أخطأ روزفلت وبدلاً من ذلك أدى الرصاص إلى إصابة وقتل أربعة أشخاص، من بينهم عمدة شيكاغو أنطون سيرماك.محاولة اغتيال هارى ترومان فى الأول من تشرين الثاني 1950حاول ناشطان مؤيدان للاستقلال من بورتريكو اغتيال هارى ترومان فى بيت بلاير فى واشنطن حيث كان يقيم فى الوقت الذى كانت تجرى فيه أعمال تجديد البيت الأبيض.وتم إيقاف الناشطان أوسكار كولازو وجريسلو تورسولا قبل دخولهم البيت، وجرت معركة بالرصاص، لكن المحاولة فشلت فى النهاية وقتل أحد المهاجمين بينما تم القبض على الآخر وقتل ضابط شرطة البيت الأبيض فى الهجوم.محاولة اغتيال جيرالد فورد فى 5 و22 ايلول عام 1975حاولت امرأة تدعى لينيت فروم إطلاق النار على فورد فى مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا. واوقفها عملاء الخدمة السرية قبل أن تتمكن من إطلاق النار. وبعد أسابيع قليلة حاولت امرأة أخرى تدعى سارة جسمن كور إطلاق النار على فورد فى مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا أيضا لكن تم إيقافها قبل إطلاق النار.محاولة اغتيال ريجان فى 30 اذار 1981أطلق رجل يدعى جون جينكلى جونيور عدة طلقات على ريجان وفريقه الأمني اثناء مغادرة فندق هيلتون فى واشنطن. أضبب ريجان وقضى 12 يوما فى المستشفى لكنه نجا فى النهاية من محاولة الاغتيالمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب 13 تموز 2024تعرض ترامب لمحاولة اغتيال من قبل شاب يبلغ من العمر 20 عاما، وذلك أثناء مشاركة الرئيس السابق فى فعالية انتخابية فى ولاية بنسلفانيا فى إطار حملته للترشح للرئاسة. ونجا ترامب رغم إصابة طفيفة فى أذنه اليمنى.