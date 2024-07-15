الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على إيران لمدة عام بسبب "دعمها" لروسيا

وأوضح البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "مدد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد إيران حتى 27 يوليو 2025 لدعمها روسيا في الصراع في أوكرانيا ولدعمها الجماعات المسلحة والميليشيات في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر".وفي شهر مايو الماضي، أفاد المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد فرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات إيرانية وكورية شمالية بزعم "مساعدة" روسيا في الصراع مع أوكرانيا.وأوضح البيان أن "روسيا تستخدم مسيرات إيرانية الصنع، وبالتالي فإن البرنامج الإيراني الممول من الدولة لتطوير وإنتاج المسيرات يساهم في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".وتم إدراج وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين على القائمة السوداء.