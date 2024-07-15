اغتيال رجل أعمال سوري بغارة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان

اغتيل رجل أعمال سوري، اليوم الاثنين، في غارة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها، "مقتل رجل الأعمال السوري براء القاطرجي في غارة إسرائيلية". وأضافت أن "عملية الاغتيال تمت قرب الحدود السورية اللبنانية".