بضمادة على أذنه.. ترامب يحضر مؤتمر الحزب الجمهوري

السومرية نيوز – دولي

حظي دونالد ترامب باستقبال كبير في مؤتمر الحزب الجمهوري الذي عقد في ساعة متأخرة من ليل الاثنين صباح الثلاثاء، وذلك بعد نجاته من محاولة اغتيال أصيب فيها في أذنه اليمنى.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق ترامب إلى المؤتمر العام للحزب الجمهوري في ميلووكي مضمّد الأذن وسط تصفيق حادّ من الجمهور، في أول ظهور علني للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية منذ نجاته السبت من محاولة اغتيال.

وقد تفاعل الجمهور مع ترامب الذي رفع قبضة يده إلى السماء.

وفي القاعة التي غصّت بالحضور، ردّد أنصار ترامب بأعلى صوتهم اسم بلدهم "يو إس إيه، يو إس إيه!" وهتفوا قائلين "قتال!، قتال!، قتال!"، وهي الكلمة التي ردّدها ترامب لحظة نجاته من محاولة الاغتيال رافعاً قبضته في الهواء ووجهه ملطّخ بالدماء، في صورة جابت العالم.

واختار الجمهوريون دونالد ترامب رسمياً مرشّحاً عن حزبهم للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني القادم، وقد اختار ترامب السناتور جيمس ديفيد فانس لمنصب نائب الرئيس، وذلك في اليوم الأول من المؤتمر الحزبي العام الذي يُعقد في ميلووكي.