بحادثة نادرة.. ضحايا بإطلاق نار على حسينية في سلطنة عمان

وقالت الشرطة العمانية، في بيان مقتضب، إنها "تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر، حسب المعلومات الأولية"، مبينة ان "الإجراءات الأمنية اللازمة اتخذت، ويتم جمع الاستدلالات والتحقيق في الحادثة".وأفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ان الحادثة وقعت قرب مسجد الإمام علي، خلال اقامة الشيعة مجالس عزاء شهر محرم، فيما أظهرت مقاطع فيديو أشخاصا يتفرقون وسط دوي طلقات نارية قرب المسجد وهم يهتفون "يا حسين".وتعامل الاعلام والاوساط الشعبية العمانية مع هذه الحادثة "بصدمة كبيرة" لندرة حدوث هكذا حوادث في البلاد التي لاتشهد أي حزازيات شعبية داخلية او مواقف منحازة إقليميا او عالميًا.