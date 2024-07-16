تحذير "عاجل" من مصر إلى العراق

وأشار إلى أن سبب موجة الحر يعود إلى امتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماما على الأجواء خلال الـ10 أيام المقبلة.وأضاف فهيم أنه من المتوقع تعرض البلاد لموجة جديدة من الحرارة العالية تتجاوز الحرارة فيها عتبة الـ42 شمالا و45°م جنوبا وتستمر بداية من الأربعاء 17 يوليو ولمدة الـ10 أيام المقبلة على الأقل.كما أكد فهيم أن المنخفض القادم من الهند سبب رئيسي لارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.وأشار إلى أن المنخفض يلعب دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في كل من السعودية وبلاد الشام والعراق ومصر.