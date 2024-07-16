واشنطن: لا علاقة بين منفذ هجوم ترامب وشريك أجنبي

وقال البيت الأبيض: "لم يرصد تحقيق سلطات إنفاذ القانون علاقات بين منفذ محاولة اغتيال ترامب وأي شريك أو متعاون أجنبي أو محلي".ويأتي هذا التوضيح بعد نشر شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية تصريحات عن مصادر مطلعة قالت إن الولايات المتحدة تلقت معلومات مخابرات من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن "مؤامرة إيرانية" لمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.وقال أحد مراسلي الشبكة على منصة إكس، نقلا عن مسؤول في الأمن القومي الأمريكي، إن جهاز الخدمة السرية وحملة ترامب كانا على علم بالمؤامرة قبل التجمع الانتخابي الذي أقيم يوم السبت.كما ذكر مسؤول بمجلس الأمن القومي الأمريكي لـ"رويترز" أن مسؤولين قد أخطروا جهاز الخدمة السرية مؤخرا بوجود تهديد متزايد ضد دونالد ترامب وسط مخاوف من مؤامرة إيرانية.وأوضح المسؤول أن جهاز الخدمة السرية عزز الإجراءات الأمنية حول ترامب نتيجة ذلك.