انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف على الطلب من الصين

وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 80.68 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.10% عن سعر التسوية السابق.فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 83.63 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.12% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".وجاء التراجع بعد بيانات صينية أشارت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ في الربع الثاني من 2024 نسبة 4.7%، فيما كانت التوقعات تشير إلى 5.1%