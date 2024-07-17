إيران: مزاعم محاولتنا اغتيال ترامب "عارية عن الصحة وخبيثة"

جاء ذلك في تصريحات للبعثة نقلتها "الأناضول"، وأوضحت فيه أن ترامب "مجرم أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني".وأكدت على ضرورة محاكمة ترامب ومحاسبته بالوسائل القضائية، موضحة أن طهران "اختارت الطريق القانوني لتحقيق العدالة".وزعم مسؤولون أمريكيون تلقيهم معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران ستحاول اغتيال ترامب، وأن جهاز الخدمة السرية الأمريكي اتخذ إجراءات إضافية لحماية ترامب في الأسابيع الأخيرة.وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر أمنية، أنه لا يوجد دليل على أن توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما، والذي حاول اغتيال ترامب وقُتل في مكان الحادث، كان على صلة بالخطة الإيرانية.وأضافت أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي والمسؤولين عن حملة ترامب الانتخابية كانوا على علم بـ"التهديد الإيراني" قبل محاولة الاغتيال التي وقعت يوم السبت.