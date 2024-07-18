بعد آخر محاولة اغتيال إسرائيلية.. الكشف عن مكان "الرجل ذو التسعة أرواح"

ونقلت قناة آي 24 نيوز الإسرائيلية عن مسؤولين عرب، انه لم يتم العثور على الضيف في مستشفى ناصر الذي نقل إليه المصابون بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المواصي في خان يونس.وأضافوا أنه عقب الضربة التي قالت إسرائيل إن هدفها محمد الضيف تم نقله إلى نفق تحت الأرض.من هو محمد الضيف؟ولد محمد الضيف باسم محمد المصري عام 1965 في مخيم خانيونس للاجئين بقطاع غزة، وأصبح يُعرف فيما بعد باسم محمد الضيف، بعد انضمامه إلى حماس خلال الانتفاضة الأولى عام 1987.وبعد عامين فقط من انضمامه إلى حماس، ألقي القبض عليه، وأمضى 16 شهرا في سجون إسرائيل، فيما طور الضيف شبكة أنفاق حماس في قطاع غزة، كما طور خبرته في صناعة القنابل.وقالت مصادر من حماس إنه فقد إحدى عينيه وأصيب بجروح خطيرة في إحدى ساقيه، بمحاولات اغتيال سابقة، بعد أن نجا من محاولات اغتيال عدة، أطلق عليه أنصاره في غزة لقب "الرجل ذو التسع أرواح"، ويعتقد أن الضيف كان العقل المدبر لمعظم هجوم حماس في السابع من أكتوبر.