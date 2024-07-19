توقف رحلات الخطوط الجوية الامريكية مع جميع دول العالم

ولم ترد شركة الخطوط الجوية الأميركية على الفور على طلب رويترز للتعليق على التوقف الأرضي، بحسب رويترز.وتأثرت عمليات شركات الطيران منخفضة التكلفة، بما في ذلك فرونتر، في وقت متأخر من يوم الخميس بسبب انقطاع في خدمة مايكروسوفت السحابية، ومع ذلك، قالت شركة أميركان إيرلاينز في بيان إن الانقطاع لم يؤثر على الشركة.