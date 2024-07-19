بعد أمريكا.. برلين توقف رحلاتها الجوية

السومرية نيوز – دولي

أعلنت سلطات مطار برلين في المانيا، عن وقف حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل مؤقت.

وقالت السلطات في بيان انه "تقرر وقف حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل مؤقت بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر".

جاء ذلك بعدما أعلنت شركة الطيران الأمريكية الكبرى أمريكان إيرلاينز، توقف جميع رحلاتها في وقت مبكر من صباح الجمعة بسبب مشكلة في الاتصالات، وفقا لصفحة حالة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

ولم ترد شركة الخطوط الجوية الأميركية على الفور على طلب رويترز للتعليق على التوقف الأرضي، بحسب رويترز.

وتأثرت عمليات شركات الطيران منخفضة التكلفة، بما في ذلك فرونتر، في وقت متأخر من يوم الخميس بسبب انقطاع في خدمة مايكروسوفت السحابية، ومع ذلك، قالت شركة أميركان إيرلاينز في بيان إن الانقطاع لم يؤثر على الشركة.