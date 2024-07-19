عطل تقني يضرب أنظمة الحوسبة حول العالم

السومرية نيوز – دولي

تعرضت أنظمة الحوسبة حول العالم، اليوم الجمعة، الى عطل تقني.

وذكرت مصادر صحفية ان "خلل تقني بأحد خوادم شركة كراود سترايك اثر في عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم".

فيما ذكرت شركة مايكروسوفت "نواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل".

كما أعلنت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني "نحن على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم".

واعلنت وكالة الطيران الأمريكية عن وقف الخطوط الجوية الأمريكية حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات.

وأشارت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا الى انها "تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات".

وذكرت سلطات مطار برلين انه "تم وقف حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل مؤقت بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر".